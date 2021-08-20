عاجل.. ارتفاع ضحايا منزل دمنهور المنهار لـ5 جثث (صور)

ارتفع قبل قليل، عدد ضحايا منزل دمنهور المنهار بمنطقة شارع السجن القديم، إلى 5 ضحايا، ومصابين، وجار البحث عن باقي الضحايا تحت الأنقاض.





وجاءت أسماء ضحايا العقار على النحو التالي: "السعيد محمد ابراهيم زغلوله" 70 سنة، يسكن بالطابق الثاني في العقار، "أحمد سعيد سعد شعبان" 39 سنة، بكالريوس هندسة مقيم محافظة الإسكندرية انهار عليه العقار اثناء مروره، وتم نقله جثة هامدة، وجاري تحديد هوية باقي الجثث، فيما أصيب "نبيل ابراهيم قضب" 60 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسد، و"محمود مصطفى مجدى المصرى" 55 سنة، مهندس زراعى، وجاري البحث عن باقي الضحايا تحت الأنقاض.





ورفعت مستشفي دمنهور التعليمي حالة الطوارئ واستدعت جميع الأطباء لاستقبال جثث ضحايا حادث انهيار منزل دمنهور بمنطقة شارع السجن القديم، حيث تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لسرعة نقل الضحايا والمصابين.





في سياق آخر دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة بعدد 10 سيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمنى حول العقار وتم غلق جميع الشوارع الرئيسية المؤدية إليها،كما يتابع الأستاذ كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، آثار انهيار المنزل.





كان منزل مكون من 5 طوابق بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف محاولة منهم لاستخراج جثث الضحايا، وأكد أحد شهود العيان أن المنزل ثادر له قراؤ إزالة حتى سطح الأرض ولم يتم التنفيذ.



