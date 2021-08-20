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أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أوضحت الإعلامية شافكي المنيري، تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، قائلة إنها تواصلت مع الإعلامي وائل الإبراشي اليوم، وأرسل إليها رسالة بسيطة، وطمأنها على صحته، وأكد لها أنه سيعود قريبًا لعمله.

وأشارت "الإعلامية"، خلال تقديم برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، مساء الخميس، إلى أن الإعلامي وائل الإبراشي أكد أنه يتابع عمل برنامج التاسعة.

وأضافت الإعلامية، موجهة رسالة للإعلامي وائل الإبراشي، قائلة: "إن شاء الله تيجي يا وائل برنامجك قريب، وتنور مكانك".

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