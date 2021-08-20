Advertisements

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة لها

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
Advertisements


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة نظيره نادي المصري البورسعيدي، في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ويبحث عشاق ومحبي المارد الأحمر في كل مكان خلال الوقت الحالي، عن موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، القادمة في بطولة الدوري المصري.


 موعد مباراة الأهلي والمصري

يقام لقاء النادي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي، يوم الجمعة 20 أغسطس 2021، وتقام في ستاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون سبورت، وستذاع مباراة الأهلي والمصري على شاشتها.

.

الكلمات المفتاحية

الدوري الاهلي الأهلي أمام طلائع الجيش

أخبار تهمك

131 حالة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ أقل من ساعتين

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

باريس يرد على الأرقام المتداولة بشأن بيع قمصان ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ 39 دقيقة

بوكتينيو يكشف عن فرص ميسي ونيمار للمشاركة أما بريست في الدوري الفرنسي

منذ حوالي 4 ساعات

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

موعد مواجهة الأهلي والمصري في الدوري المصري الممتاز

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمصري في الدوري

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة بيراميدز والمصري اليوم الخميس في الدوري والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:05 م

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

12:01 ص

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

12:01 ص

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

10:17 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان