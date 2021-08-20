موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة لها









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة نظيره نادي المصري البورسعيدي، في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويبحث عشاق ومحبي المارد الأحمر في كل مكان خلال الوقت الحالي، عن موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، القادمة في بطولة الدوري المصري.









موعد مباراة الأهلي والمصري





يقام لقاء النادي الأهلي مع نظيره المصري البورسعيدي، يوم الجمعة 20 أغسطس 2021، وتقام في ستاد الإسكندرية.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري





تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون سبورت، وستذاع مباراة الأهلي والمصري على شاشتها.





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