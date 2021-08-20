Advertisements

عاجل.. إخماد حريق اندلع في 3 شقق سكنية بالمنيب

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 01:59 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا اندلع في 3 شقق سكنية بعقار في منطقة المنيب غرب المحافظة، اليوم الجمعة، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من عقار بالمنطقة المشار إليها.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة؛ بقوات الدفاع المدني مدعومة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، وبالفحص والمعاينة تبيّن نشوب الحريق في عقار مكون من 4 طوابق على مساحة 70 مترًا، ونشوب الحريق في طابقين ثم امتدت النيران إلى غرفة بالطابق الثالث دون خسائر في الأرواح.

وأشارت المعاينة الأولية إلى وقوع الحريق نتيجة ماس كهربائي في إحدى التوصيلات الكهربائية.

وأجرت قوات الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة، لانتدب المعمل الجنائي للمعاينة.

الكلمات المفتاحية

حريق بوابة الفجر الفجر الجيزة

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

باريس يرد على الأرقام المتداولة بشأن بيع قمصان ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ 39 دقيقة

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

بوكتينيو يكشف عن فرص ميسي ونيمار للمشاركة أما بريست في الدوري الفرنسي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

131 حالة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ أقل من ساعتين

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق شب بالقرب من نهر النيل بالمنيب

السيطرة على حريق محدود اندلع أسفل عقار سكني بالجيزة

3 سيارات إطفاء لإخماد حريقاً إندلع أعلى سطح عقار بالطالبية

السيطرة على حريق إندلع داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام

إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر

إخماد حريق اندلع داخل محل أحذية بالمنيب.. والنيران فحمت محتوياته

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:05 م

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

12:01 ص

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

12:01 ص

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

10:17 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان