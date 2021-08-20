عاجل.. إخماد حريق اندلع في 3 شقق سكنية بالمنيب

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا اندلع في 3 شقق سكنية بعقار في منطقة المنيب غرب المحافظة، اليوم الجمعة، وأخطر مدير أمن الجيزة.





وتلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من عقار بالمنطقة المشار إليها.





ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة؛ بقوات الدفاع المدني مدعومة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.





وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق، وبالفحص والمعاينة تبيّن نشوب الحريق في عقار مكون من 4 طوابق على مساحة 70 مترًا، ونشوب الحريق في طابقين ثم امتدت النيران إلى غرفة بالطابق الثالث دون خسائر في الأرواح.





و أشارت المعاينة الأولية إلى وقوع الحريق نتيجة ماس كهربائي في إحدى التوصيلات الكهربائية.



