حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ













كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة وجود مشاجرة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق.









وقال شوبير عبر قناة أون تايم سبورت:" لم يحصل أي أزمة بين محمود عبدالمنعم كهربا،وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، على هامش مران أمس الخميس".





نافيا كل ما تداول في وسائل الإعلام المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن وجود أزمة بين كهربا وسيد عبدالحفيظ.



