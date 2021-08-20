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نجم فيورنتينا بديل هاري كين في مانشستر سيتي
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:01 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر سيتي الإنجليزي استقر على بديل الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي وذلك في حالة فشل السيتزنز في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ولفتت صحيفة فرينزي فيولا الإيطالية أن مانشستر سيتي يعمل منذ عدة أسابيع على التعاقد مع هاري كين ولكن توتنهام يرفض التخلي عن نجمه الإنجليزي ويعتبره لا يمكن المساس به أبداً.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن مانشستر سيتي حدد الصربي دوشان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا الإيطالي بديلاً في حالة فشله في التعاقد مع كين.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع فلاهوفيتش البالغ من العمر 21 عاماً على رأسها توتنهام وآرسنال الإنجليزيين كما ارتبط النجم الصربي بكلا من يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني.
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