نجم فيورنتينا بديل هاري كين في مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر سيتي الإنجليزي استقر على بديل الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي وذلك في حالة فشل السيتزنز في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ولفتت صحيفة فرينزي فيولا الإيطالية أن مانشستر سيتي يعمل منذ عدة أسابيع على التعاقد مع هاري كين ولكن توتنهام يرفض التخلي عن نجمه الإنجليزي ويعتبره لا يمكن المساس به أبداً.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن مانشستر سيتي حدد الصربي دوشان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا الإيطالي بديلاً في حالة فشله في التعاقد مع كين.



