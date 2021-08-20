مايان السيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها عدة صور جديدة لها، وذلك عبر صفحتها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام".



وظهرت مايان السيد وهي ترتدي توب باللون الأبيض وجاكت بالون الوردي مع بنطلون ابيض وأسود وحقيبة بيضاء مع مكياج ناعم.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال مايان سيد الدرامية مسلسل " لعبة نيوتن"، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن بطولة مني ذكي،محمد فراج،محمد ممدوح،سيد رجب،عائشه بن أحمد،اسامه الهادي،ياسمين موافي.