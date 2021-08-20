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مايان السيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 06:37 ص
مي شاهين
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شاركت الفنانة مايان السيد متابعيها عدة صور جديدة لها، وذلك عبر صفحتها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام".
وظهرت مايان السيد وهي ترتدي توب باللون الأبيض وجاكت بالون الوردي مع بنطلون ابيض وأسود وحقيبة بيضاء مع مكياج ناعم.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال مايان سيد الدرامية مسلسل " لعبة نيوتن"، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن بطولة مني ذكي،محمد فراج،محمد ممدوح،سيد رجب،عائشه بن أحمد،اسامه الهادي،ياسمين موافي.
وظهرت مايان السيد وهي ترتدي توب باللون الأبيض وجاكت بالون الوردي مع بنطلون ابيض وأسود وحقيبة بيضاء مع مكياج ناعم.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال مايان سيد الدرامية مسلسل " لعبة نيوتن"، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن بطولة مني ذكي،محمد فراج،محمد ممدوح،سيد رجب،عائشه بن أحمد،اسامه الهادي،ياسمين موافي.
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