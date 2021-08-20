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"على عيني" لأحمد كامل تتخطي حاجز المليون مشاهدة بعد يوم من طرحها

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:45 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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طرح الفنان أحمد كامل أغنيته الجديدة بعنوان "على عيني"، عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي، وأيضا على قناة أحمد كامل عبر "يوتيوب".

وتخطت أغنية "على عيني" حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد يوم واحد من طرحها عاليوتيوب.

أغنية "على عيني" من إنتاج محمد محسن، وتقول الأغنيه "وعلى عيني أشوفك جاية قدامى، وأبص بعيد، على عينى تفوت بينا الليالى وتنتهى المواعيد".

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