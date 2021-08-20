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غموض في مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:33 ص
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الشكوك تحوم حول استمرار الفرنسي بول بوجبا في مانشستر يونايتد الإنجليزي علماً بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2022.
وأشارت شبكة ذا أثليتك البريطانية إلى أن لا يوجد حتى الآن أي مؤشر بشأن مستقبل بول بوجبا مع مانشستر يونايتد.
وأفادت الشبكة البريطانية بأن إدارة الشياطين الحمر عرضت على بوجبا في النصف الثاني من الموسم الماضي تحسين راتبه الحالي البالغ قدره 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.
وأكدت الشبكة البريطانية أن مانشستر يونايتد قدم عرضاً جديداً لبوجبا تبلغ قيمته 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً ولكن النجم الفرنسي لم يرد حتى الآن على هذا العرض.
ولفتت الشبكة البريطانية أن بوجبا ارتبط بالانتقال إلى العديد من الأندية على رأسها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني.
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