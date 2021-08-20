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مجازر جماعية.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 02:36 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ملف الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل.

الراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

و استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على عدم عودة بعض اللاعبين المعارين لأندية الدوري الممتاز، إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

و حدد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الثنائي أحمد حمدي عبدالقادر، المعار لصفوف سموحة، وعمار حمدي، المعار للاتحاد السكندري، من أجل العودة إلى صفوف الفريق الأحمر، في الموسم المقبل.

من جانبه كشف مصدر بالنادي الأهلي عن رفض المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فكرة عودة المدافع أحمد علاء، المعار لصفوف طلائع الجيش، و زياد طارق والمدافع أحمد العش، المعاران لصفوف الإسماعيلي.

وأوضح المصدر أن موسيماني رفض أيضا  عودة الظهير الأيمن فارس طارق، المعار لنادي مصر المقاصة، وصانع الألعاب صالح نصر، المعار لوادي دجلة، والثلاثي المعار إلى صفوف البنك الأهلي شادي رضوان ومحمد فخري وإسماعيل الليثي، ولاعب خط الوسط عربي بدر، المعار لصفوف الجونة.

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