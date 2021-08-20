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موعد مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يحل فريق نورويتش سيتي ضيفاً على مانشستر سيتي في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم السبت المقبل الموافق 21 من أغسطس الجاري على ملعب الاتحاد في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز،

وكان مانشستر سيتي قد تلقى الخسارة أمام توتنهام هوتسبير في أولى مباريات السيتي في الموسم الجديد "للبريميرليج" بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب توتنهام.

على الجانب الآخر تلقى نورويتش سيتي هزيمة ثقيلة على ملعبه وأمام جمهوره بثلاثية نظيفة أمام ليفربول في إطار الإسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة خط الوسط الألماني إلكاي غوندوغان، بمواجهة السبت، بعد الإصابة التي لحقت به على مستوى الكتف خلال مباراة سبيرز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي المتوقعة على النحو التالي:

الحارس: إديرسون

الدفاع: زينتشينكو، دياز، ستونز، ووكر

الوسط: سترلينغ، رودري، غريليش، فيرناندينيو، محرز

الهجوم: جيسوس

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مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم سيتي الدوري الإنجليزي 2021

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