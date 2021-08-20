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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري في الدوري المصري

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها غدا الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر بتشكيل يضم كلا من:

محمد الشناوي في حراسة لمرمى
خط الدفاع، أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول
خط الوسط، السولية وديانج وأفشة
خط الهجوم، طاهر محمد طاهر والشحات ووالتر بواليا.
وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجيش التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

المصري الدوري المصري 2021 الاهلي الأهلي أمام طلائع

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