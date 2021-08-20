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موعد مباراة يوفنتوس وأودينيزي في الدوري الإيطالي

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 03:37 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يحل نادي يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره أودينيزي، يوم الأحد القادم الموافق 22 أغسطس الجاري، في الجولة الإفتتاحية للدوري الإيطالي الممتاز موسم ،2021، 2022.

ويخطط يوفنتوس لخطف ثلاث نقاط مبكرة؛ لمحاولة استعادة لقب الدوري الإيطالي،والذي فقده الموسم الماضي لصالح فريق إنتر ميلان.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة ونصف بتوقيت السعودية، والسابعة ونصف بتوقيت الإمارات، والثالثة ونصف عصرا بتوقيت جرينتش.

ولن تتمكن شبكة قنوات بي ان سبورت من بث مبارايات الكالتشيو؛ للانتهاء حقوق الملكية لنقل منافسات البطولة، فيما يمكن متابعة المباريات عبر اللجوء إلى مشاهدة القنوات الأجنبية. 



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