موعد مباراة الزمالك و سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة بالدوري









يلتقي فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، أمام ضيفه الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب السويس الجديد.





وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز وجميع البطولات المحلية هذا الموسم.



