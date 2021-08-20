"الفجر" ترصد آثار انهيار عقار دمنهور على المنزلين المجاورين (فيديو وصور)

رصدت عدسة بوابة "الفجر" آثار انهيار عقار دمنهور على المنزلين المجاورين له، والذي تسبب في تصدع وتهشم حوائط المنزلين، وجار معاينة الأبنية الواقعة بالمنطقة، وسيتم مراجعتها كاملة وإصدار قرارات من اللجان الهندسية بإزالتها أم بقائها.





المحافظ يكشف سبب انهيار العقار

كان اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أكد السبب وراء انهيار عقار مدينة دمنهور المكون من 5 طوابق، هو قيام أحد المواطنين بإجراء تعديلات داخل شقته وبناء دور مخالف.





وأشار محافظ البحيرة، إلى أن المنزل مبني بطريقة الحوائط المحمولة وليست أعمدة خرسانية ولم يستصدر ترخيص لإجراء التعديلات والبناء، الأمر الذي أدي إلى انهيار العقار، مضيفًا أن الأبنية الواقعة بتلك المنطقة سيتم مراجعتها كاملة وإصدار قرارات من اللجان الهندسية بإزالتها أم بقائها.





وتابع "آمنة" أن العقار المنهار يحمل طابقًا مخالفًا تم بنائة عام 2011، وسيتم صرف تعويضات للأسر المتضررة من الحادث عقب الانتهاء من إزالة الأنقاض.





وصول المحافظ إلى موقع الحادث

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء أحمد عرفات مدير الأمن، وصلا إلى موقع عقار دمنهور المنهار بمنطقة شارع السجن، لمتابعة رفع الأنقاض الناتجة عن الانهيار وفق الطرق الفنية والبحث عن الضحايا.





وأخلت قوات الأمن 3 عقارات مجاورة للمنزل المنهار وفصل الغاز وكافة المرافق وفرض كردون أمني حول العقار لحماية المواطنين وتيسير عمل فرق الإنقاذ ورفع الانقاض، وجار رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا آخرين.





ووجه محافظ البحيرة، بتشكيل لجنة هندسية وإعداد تقرير عاجل عن أسباب انهياره وفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار.





وكان عدد ضحايا منزل دمنهور المنهار بمنطقة شارع السجن القديم، ارتفع إلى 5 ضحايا، ومصابين.





وجاءت أسماء ضحايا العقار على النحو التالي: "السعيد محمد ابراهيم زغلوله" 70 سنة، يسكن بالطابق الثاني في العقار، "أحمد سعيد سعد شعبان" 39 سنة، بكالريوس هندسة مقيم محافظة الإسكندرية انهار عليه العقار اثناء مروره، ونُقل جثة هامدة، وجار تحديد هوية باقي الجثث، فيما أصيب "نبيل إبراهيم قضب" 60 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسد، و"محمود مصطفى مجدي المصري" 55 سنة، مهندس زراعي.





رفع حالة الطوارئ في المستشفى

ورفعت مستشفى دمنهور التعليمي حالة الطوارئ واستدعت جميع الأطباء لاستقبال جثث ضحايا حادث انهيار منزل دمنهور بمنطقة شارع السجن القديم، حيث تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لسرعة نقل الضحايا والمصابين.





كما دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة بـ10 سيارات إطفاء، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول العقار وأغلقت جميع الشوارع الرئيسية المؤدية إليها، كما يتابع الأستاذ كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، آثار انهيار المنزل.





المنزل مكون من 5 طوابق بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف محاولة منهم لاستخراج جثث الضحايا، وأكد أحد شهود العيان أن المنزل صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض ولم يتم التنفيذ.



