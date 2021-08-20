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موعد مباراة إنتر ميلان وجنوي في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يواجه فريق إنتر ميلان نظيره جنوى، يوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي الممتاز للموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة ونصف بتوقيت السعودية، والسابعة ونصف بتوقيت الإمارات، والثالثة ونصف عصرا بتوقيت جرينتش.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة Lega Serie A YouTube، وذلك بعد انتهاء حقوق بث المباريات عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

ويسعى إنتر ميلان لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جنوي لفرض سيطرته مبكرا، ومحاولة حصد اللقب للموسم الثاني على التوالي، فيما يخطط جنوى، للظهور بمستوى جيد في أول لقاء له بالموسم الجديد من الدوري الإيطالي.

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