موعد مباراة إنتر ميلان وجنوي في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة





يواجه فريق إنتر ميلان نظيره جنوى، يوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي الممتاز للموسم الجديد.





وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة ونصف بتوقيت السعودية، والسابعة ونصف بتوقيت الإمارات، والثالثة ونصف عصرا بتوقيت جرينتش.





وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة Lega Serie A YouTube، وذلك بعد انتهاء حقوق بث المباريات عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.



