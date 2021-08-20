كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لعودة هذا اللاعب









استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عودة جلاد الحراس بعد انتهاء فترة إعارته بعد نهاية الموسم الحالي.





وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن رغبة الفرنسي في عودة كريم بامبو لاعب الزمالك والمعار إلى صفوف البنك الأهلي، بعد تألقه اللافت خلال الموسم الحالي.





ومن المقرر أن تنتهي فترة إعارة كريم بامبو عقب نهاية الموسم الحالي، ثم يعود إلى صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.



