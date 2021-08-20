بيراميدز ينقض على صفقة الزمالك المنتظرة









يسعي فريق بيراميدز فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم من بينها الدوري الممتاز والكونفدرالية.





ويرغب بيراميدز حسبما علم الفجر الرياضي فى التعاقد مع الظهير الأيمن لفريق المصري كريم العراقي لاعب الفريق البورسعيدي ونجم منتخب مصر الأولمبي والذي خاض دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الأخيرة.





ودخل بيراميدز فى صراع مع نادي الزمالك من أجل التعاقد مع كريم العراقي خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم بعدما ظهر اللاعب بصورة مميزة مع المصري.



