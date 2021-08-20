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بيراميدز ينقض على صفقة الزمالك المنتظرة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي فريق بيراميدز فى التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم من بينها الدوري الممتاز والكونفدرالية.

ويرغب بيراميدز حسبما علم الفجر الرياضي فى التعاقد مع الظهير الأيمن لفريق المصري كريم العراقي لاعب الفريق البورسعيدي ونجم منتخب مصر الأولمبي والذي خاض دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الأخيرة.

ودخل بيراميدز فى صراع مع نادي الزمالك من أجل التعاقد مع كريم العراقي خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم بعدما ظهر اللاعب بصورة مميزة مع المصري.

ويذكر أن بيراميدز حقق الفوز أمس على فريق أسوان بهدفي إسلام عيسي بينما يستعد الزمالك لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة ال 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز اليوم.

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مواجهة سيراميكا كليوباترا بيراميدز انتقالات الزمالك

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