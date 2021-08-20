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موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ساوثامبتون، في تمام الواحدة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 22من اغسطس الجاري على ملعب سانت ماري ضمن منافسات الاسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان مانشستر يونايتد قدد حقق فوزاً عريضاً على ليدز يونايتد في أولى مباريات الشياطين الحمر في الموسم الجديد للبريميرليج عندما فاز عليه بخماسية في اللقاء الذي شهد تألق الفرنسي بول بوجبا بصنعه لأربعة أهداف ساهمت في فوز فريقه باللقاء.
على الجانب الآخر تلقى ساوثامبتون الخسارة بثلاثية على يد ايفرتون في الجولة الأولى من الدوري في اللقاء الذي جمعهما على ملعب جوديسون بآرك.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب اولى جونار سولشاير المباراة بالتشكيل الآتي:
دي خيا 

وان بيساكا - ليندلوف - ماغواير -لوك شو

 فريد - ماكتوميناي 

جيمس - فرنانديز - بوجبا 

-غرينوود

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يوناتيد مانشستر الدوري الإنجليزي 2021

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