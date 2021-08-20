Advertisements

ريهام سعيد تسترجع ذكريات الطفولة بصورة عبر "إنستجرام"

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:50 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
Advertisements
نشرت الفنانة ريهام سعيد، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها من الطفولة وصوره لها بنيولوك جديد وقصة شعر جديدة.

ونالت الصورة اعجاب الجمهور، وانهالت عليها التعليقات مثل "قمر، طفلة قمر وليدي قمرين، ملامحك بريئه".

يذكر أن نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بوست تعلن فيه اعتزالها الإعلام واتجاهها للتمثيل فقط.

وقامت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد بترويج لمسلسل "وادي الجن الجن الجزء الثاني" عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي تشويقي وهو مكون من 7 حلقات فقط ويغلب عليه جو من التشويق والإثارة.

مسلسل وادي الجن بطولة يوسف عثمان، خالد كمال، فراس سعيد، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، وهنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للأعلامية ريهام سعيد ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، ومن إخراج حسام الجوهري، مع المنتج رامز عاطف والمخرجة الفنية هند حيدر.

أخبار تهمك

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع خليفة موسيماني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 50 دقيقة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 9 ساعات

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 3 ساعات

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
07:39 ص

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

07:09 ص

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

09:05 م

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

05:43 ص

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان