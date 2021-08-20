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تامر حسني يمازح عروسين حضرا حفله بالساحل الشمالي بعد ساعات من زفافهما (صور)
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 06:36 ص
مي شاهين
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أشعل الفنان تامر حسني واحدة من أقوى حفلات الصيف في الساحل الشمالي مساء أمس، بحضور عدد كبير من الجمهورمن الشباب، وافتتح الحفل بأغنية "بعيد عن عيني" الذي تفاعل معها الجمهور.
وتفاجئ الفنان تامر حسني بحضور عروسين حفلته في الساحل بعد ساعات من حفل زفافهم حيث سأل الجمهور "مين المتجوزين هنا"، ليرد أحد الجمهور ويقول "أنا" فسأله تامر "متجوز من امتى"، ليرد الآخر "لسه امبارح" فيرد تامر ممازحهما" اي الي جابكم هنا ".
واحتفل الفنان تامر حسني بعيد ميلاده وسط الجمهور إذ فوجئ تامر بإحضارهم تورته كبيرة، وغني تامر "كل سنة وانا طيب" بناءا علي رغبة الجمهور.
وتفاجئ الفنان تامر حسني بحضور عروسين حفلته في الساحل بعد ساعات من حفل زفافهم حيث سأل الجمهور "مين المتجوزين هنا"، ليرد أحد الجمهور ويقول "أنا" فسأله تامر "متجوز من امتى"، ليرد الآخر "لسه امبارح" فيرد تامر ممازحهما" اي الي جابكم هنا ".
واحتفل الفنان تامر حسني بعيد ميلاده وسط الجمهور إذ فوجئ تامر بإحضارهم تورته كبيرة، وغني تامر "كل سنة وانا طيب" بناءا علي رغبة الجمهور.
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