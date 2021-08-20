Advertisements

تامر حسني يمازح عروسين حضرا حفله بالساحل الشمالي بعد ساعات من زفافهما (صور)

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 06:36 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
Advertisements
أشعل الفنان تامر حسني واحدة من أقوى حفلات الصيف في الساحل الشمالي مساء أمس، بحضور عدد كبير من الجمهورمن الشباب، وافتتح الحفل بأغنية "بعيد عن عيني" الذي تفاعل معها الجمهور.

وتفاجئ الفنان تامر حسني بحضور عروسين حفلته في الساحل بعد ساعات من حفل زفافهم حيث سأل الجمهور "مين المتجوزين هنا"، ليرد أحد الجمهور ويقول "أنا" فسأله تامر "متجوز من امتى"، ليرد الآخر "لسه امبارح" فيرد تامر ممازحهما" اي الي جابكم هنا ".


واحتفل الفنان تامر حسني بعيد ميلاده وسط الجمهور إذ فوجئ تامر بإحضارهم تورته كبيرة، وغني تامر "كل سنة وانا طيب" بناءا علي رغبة الجمهور.
تامر حسني يمازح عروسين حضرا حفله بالساحل الشمالي بعد ساعات من زفافهما (صور)
تامر حسني يمازح عروسين حضرا حفله بالساحل الشمالي بعد ساعات من زفافهما (صور)
تامر حسني يمازح عروسين حضرا حفله بالساحل الشمالي بعد ساعات من زفافهما (صور)
تامر حسني يمازح عروسين حضرا حفله بالساحل الشمالي بعد ساعات من زفافهما (صور)
تامر حسني يمازح عروسين حضرا حفله بالساحل الشمالي بعد ساعات من زفافهما (صور)
تامر حسني يمازح عروسين حضرا حفله بالساحل الشمالي بعد ساعات من زفافهما (صور)

أخبار تهمك

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الهند ستجل أكثر من 36 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

منذ ساعة و 16 دقيقة

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لعودة هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

مجازر جماعية.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:43 ص

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

09:05 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

12:01 ص

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

07:36 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان