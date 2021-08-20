تامر حسني : فخور اني شاركت في إعادة المسرح الروماني العظيم

أشعل الفنان تامر حسني واحدة من أقوى حفلات الصيف في الساحل الشمالي مساء أمس، بحضور عدد كبير من الجمهورمن الشباب، وافتتح الحفل بأغنية "بعيد عن عيني" الذي تفاعل معها الجمهور.



ونشر تامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، مجموعة صور له من حفله على خشبة المسرح.



وعلق قائلا:"فخور اني النهارده شاركت في اعادة المسرح الروماني المصري العظيم مع جمهوري المحترم الراقي، فخور بالتنظيم الرائع وكل من شارك في اخراج الحفل بالشكل اللي فعلًا يليق بالفن المصري والمسرح الروماني العظيم ".





وأضاف:"شكرًا لعباقرة المسرح الفنان الرائع احمد عصام والمبدعين - عماد نبيل - طارق صبري - تامرفوزي - ياسر انور - احمد عبد القادر -و قناة المحور المصريه - ومدير التصوير الكبير جلال الزكي - والمخرج المتميز أكرم فاروق وشركة th حسام حسني - تامر يحيى - رامي مسعد



وتابع:"شكرًا لرجال مديرية امن مطروح والعلمين على المجهود العظيم المبزول في التنظيم الراقي شكرًا لكل افراد فرقتي الموسيقيه الكبيره".