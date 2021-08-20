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مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم ملف الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

واقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من اتمام التعاقد مع كل من جناح سيمبا التنزاني اللاعب ميكيسوني ولاعب برايتون الانجليزي بيرسي تاو خلال الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وعلم الفجر الرياضي أن كل من سعد سمير وكريم نيدفيد ومروان محسن أصبحوا على مقربة من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما خرجوا من حسابات بيتسو موسيماني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المصري اليوم ضمن مباريات الجولة ال 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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