موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست اليوم الجمعة في الدوري الفرنسي









يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على فريق بريست، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب "فرانسيس جنيه بلى" في إطار الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.





وكان نادي العاصمة الفرنسية قدد افتتح مبارياته في الموسم الجديد بالفوز على فريق ستراسبورغ برباعية في اللقاء الذي أقيم على ملعب بآرك دي برانس معقل النادي الباريسي.





على الجانب الآخر خيم التعادل الإيجابي على مباراة بريست وستاد رين في افتتاح الموسم الجديد خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب " فرانسيس جنيه بلى".



