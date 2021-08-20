بنيولوك جديد.. بشري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة بشرى,،جمهوها ومتابعيها، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت بإطلالةكاجوال، حيث ارتدت جيبة باللون الفوشية وسويت شيرت باللون الأسود، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





وكانت قد شاركت الفنانة،بشرى،جمهورها بنتيجتها في مرحلة الثانوية العامة،ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.







وكانت قد انتهت الفنانة بشرى من تسجيل أجدد أعمالها الغنائية "افرح"، والتي تستعد لإطلاقها بشكل فيديو كليب مصور خلال أيام.







وتقدم بشرى عبر الأغنية الجديدة جرعة مركزة من البهجة والتفاؤل عبر كلمات الأغنية التي تهدف لنشر السعادة وحب الحياة والنظر لها من منظور مختلف، مع مزجها بتوليفة موسيقية حماسية تتناسب مع الأجواء الصيفية