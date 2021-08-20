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أحمد كامل يتصدر التريند بأغنية"على عيني"

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:41 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تصدر اسم المطرب أحمد كامل تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية، بعد نجاح أغنيته الجديدة “على عيني”.



وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع الأغنية، وكانت أبرز التغريدات كالاتي: عامل عظمة - حد يطلع اغنية أحمد كامل اخرج من دمااااااااغي".



وكان قد طرح الفنان أحمد كامل أغنيته الجديدة “على عيني” عبر قناته الرسمية باليوتيوب، وحققت مليون مشاهدة في خلال ال24 ساعة الماضية

أغنية "على عيني" من إنتاج محمد محسن، وتقول الأغنيه "وعلى عيني أشوفك جاية قدامى، وأبص بعيد، على عينى تفوت بينا الليالى وتنتهى المواعيد".

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