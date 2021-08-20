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بعد طرح أغنيته الجديدة "على الله".. محمد رمضان يحاول تغيير نمط أغانيه

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:54 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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طرح الفنان محمد رمضان أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "على الله"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا حيث تخطت المليون مشاهدة فى 24 ساعة.

ونرى أن محمد رمضان غير بعض الأنماط ف هذه الأغنية عن باقي أغانيه، حيث ظهر في أغنيته الجديدة "علي الله " بملابس بدوية، ولم يعتمد على الملابس والمجوهرات الثمينة التى اعتدنا عليها في أغانيه.

كما اعتمد محمد رمضان على المناظر الطبيعية، في مرسي مطروح بعيداً تماماً عن الديكورات الضخمة التى كان يستعين بها في أغانيه.

حاول محمد رمضان بشكل غير مباشر تذكير الجمهور بنجاح أغنيته " مافيا"، واستعن بكلمة "مافيا مافيا"، ولكن رمضان لم يغير شيء ما، وهى طريقته في مدح نفسه في الأغاني لن تتغير، مثل مقطع " مين فيكم بيا محلمش، مين فيكم شافني ماقدلش".

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