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تطورات حالة مؤمن زكريا الصحية

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول عدم استقرار حالة النجم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق والذي ابتعد عن كرة القدم خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة الصحية التي عاني منها خلال السنوات السابقة.

وعلم الفجر الرياضي أن مؤمن زكريا فى منزله وبخير وليس به أى مكروه بل حالته الصحية مستقرة ومازال يتابع مع الطبيب الخاص به حالته بشكل طبيعي ولا يوجد به أى أزمات صحية طارئة خلال الساعات الماضية.

وكانت زوجة مؤمن زكريا نفت عبر حسابها أمس على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ما يتردد حول الحالة الصحية للاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق.

ويذكر أن مؤمن زكريا لعب فى صفوف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وحقق العديد من البطولات ومثل منتخب مصر.

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محبي مؤمن زكريا مؤمن زكريا الاهلي

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