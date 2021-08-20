تطورات حالة مؤمن زكريا الصحية













ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول عدم استقرار حالة النجم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق والذي ابتعد عن كرة القدم خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة الصحية التي عاني منها خلال السنوات السابقة.





وعلم الفجر الرياضي أن مؤمن زكريا فى منزله وبخير وليس به أى مكروه بل حالته الصحية مستقرة ومازال يتابع مع الطبيب الخاص به حالته بشكل طبيعي ولا يوجد به أى أزمات صحية طارئة خلال الساعات الماضية.





وكانت زوجة مؤمن زكريا نفت عبر حسابها أمس على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ما يتردد حول الحالة الصحية للاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق.



