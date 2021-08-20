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موعد مباراة بايرن ميونخ وكولن في الدوري الألماني

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:32 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستقبل ستاد ألينز ارينا مباراة هامة وقوية، يوم الأحد المقبل، والتي ستجمع بين فريق بايرن ميونخ ونظيرة كولن، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الألماني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثامن بجدول الترتيب بعد تعادله في مباراة الجولة الأولي، بينما يحتل كولن المركز الربع برصيد 3 نقاط.

الكلمات المفتاحية

مباريات بايرن الدوري الالماني

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