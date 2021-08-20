وزير التعليم: "التابلت" هدية من الحكومة لطلبة الثانوية

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلبة الثانوية العامة يمكنهم الاحتفاظ بـ"التابلت" الحكومي الذي حصلوا عليه في مرحلة الثانوية.



