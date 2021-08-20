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وزير التعليم: "التابلت" هدية من الحكومة لطلبة الثانوية
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 05:34 ص
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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلبة الثانوية العامة يمكنهم الاحتفاظ بـ"التابلت" الحكومي الذي حصلوا عليه في مرحلة الثانوية.
وكتب "شوقي"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "يحتفظ طلاب الثانوية العامة بالتابلت الحكومي لاستخدامه في التعلم في المرحلة الجامعية كهدية من الدولة المصرية ولا صحة لأى إشاعات تخالف هذا التوضيح".
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