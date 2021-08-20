Advertisements

عاجل.. الهند ستجل أكثر من 36 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 06:04 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن السلطات الهندية سجلت نحو 36600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

يذكر أن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معد يسببه ‏فيروس كورونا المُكتشف مؤخرًا.‏

ولا يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 ‏إلا من أعراض خفيفة أو متوسطة، ويتعافون دون علاج ‏خاص.‏

ينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس. ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏

يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريبًا جدًا ‏من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحًا ملوثًا ‏ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مجازر جماعية.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ أقل من ساعتين

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ ساعتين و 19 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الهند ستجل أكثر من 36 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

منذ ساعة و 16 دقيقة

حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لعودة هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا كورونا حول العالم إلى 4 ملايين حالة وفاة

عاجل.. إغلاق مدينة سيدني لمدة أسبوعين بسبب كورونا

"الصحة العالمية" تطالب الدول الصناعية بالسيطرة على كورونا خلال شهور

عاجل.. كورونا يضرب أولمبياد طوكيو

عاجل.. إصابة 3 رياضيين في أولمبياد طوكيو بكورونا

عاجل.. ارتفاع مصابي كورونا في أولمبياد طوكيو لـ123 حالة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:43 ص

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

09:05 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

12:01 ص

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

07:36 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان