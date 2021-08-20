Advertisements

ليفربول يواصل مفاوضاته مع صلاح من أجل تجديد عقده

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 06:06 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يجري مفاوضات مع نجم الفريق المصري محمد صلاح من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

ونوهت صحيفة ذا أثليتك البريطانية أن ليفربول قام بتجديد عقود كلا من أليسون وفيرجيل فان دايك وأرنولد وفابينيو في الصيف الحالي كما توصل لإتفاق مبدئي مع هندرسون من أجل تجديد عقده.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول أصبح مقتنعا بأن صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم حالياً.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ليفربول يعتقد بأن صلاح يستحق الحصول على عقد جديد ومع ذلك فإن الريدز لن يكسر سلم الرواتب الحالي خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن المفاوضات الأولية بين صلاح ومسئولي ليفربول بشأن العقد الجديد تسير بشكل جيد.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن تقارير صحفية كانت قد ادعت أن ليفربول سيجدد عقد صلاح براتب هو الأعلى في تاريخ الحمر.

أخبار تهمك

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لعودة هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 5 ساعات

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعة

مجازر جماعية.. تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ ساعتين و 20 دقيقة

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الهند ستجل أكثر من 36 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
05:43 ص

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

09:05 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

12:01 ص

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

07:36 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان