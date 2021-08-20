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ليفربول يواصل مفاوضاته مع صلاح من أجل تجديد عقده
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 06:06 ص
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي يجري مفاوضات مع نجم الفريق المصري محمد صلاح من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.
ونوهت صحيفة ذا أثليتك البريطانية أن ليفربول قام بتجديد عقود كلا من أليسون وفيرجيل فان دايك وأرنولد وفابينيو في الصيف الحالي كما توصل لإتفاق مبدئي مع هندرسون من أجل تجديد عقده.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول أصبح مقتنعا بأن صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم حالياً.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ليفربول يعتقد بأن صلاح يستحق الحصول على عقد جديد ومع ذلك فإن الريدز لن يكسر سلم الرواتب الحالي خاصة مع الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن المفاوضات الأولية بين صلاح ومسئولي ليفربول بشأن العقد الجديد تسير بشكل جيد.
ولفتت الصحيفة البريطانية أن تقارير صحفية كانت قد ادعت أن ليفربول سيجدد عقد صلاح براتب هو الأعلى في تاريخ الحمر.
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