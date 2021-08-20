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فشل الصفقة التبادلية بين آرسنال وبرشلونة.. طالع التفاصيل

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 06:29 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تعقدت الصفقة التبادلية المزعومة بين ناديي برشلونة وأرسنال، من أجل التعاقد مع المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج ولاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية المختلفة التي تفيد برغبة نادي برشلونة في التعاقد مع بيير إيمريك أوباميانج الصيف الحالي مقابل رحيل فيليب كوتينيو نحو نادي أرسنال.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الصفقة التبادلية تعقدت في الوقت الحالي بعدما أصبح نادي أرسنال على وشك حسم صفقة التعاقد مع مارتن أوديجارد في مركز صانع الألعاب مما يعني عدم الحاجة إلى فيليب كوتينيو.

وبناءً على ذلك يرفض نادي أرسنال التعاقد مع فيليب كوتينيو في الانتقالات الحالية لعدم حاجته إلى هذا المركز بعد اقتراب ضم مارتن أوديجارد في الأيام المقبلة.

الكلمات المفتاحية

صفقات تبادلية برشلونة ارسنال

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