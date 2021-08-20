عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد









كشفت تقارير صحفية، أن صفقة انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ريال مدريد، عالقة أمام أكثر من رهان.





وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو، في تقرير لها أن إدارة باريس سان جيرمان لديها موقف واضح، وهو أنها لن تبيع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وتابعت الصحيفة، أن النادي الملكي يخشى استمرار مبابي لنهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، ما سيجعله يستسلم أمام ضغوط مسؤولي النادي الباريسي من أجل التوقيع على عقد جديد، ما سيكون ضربة قاسية للعملاق المدريدي وجماهيره.





وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد يعلم تمامًا أن صفقة التعاقد مع مبابي معقدة للغاية، وتكاد تكون مستحيلة، لأن باريس سان جيرمان ليس ناديا صغيرا، ولا يريد أحد الدخول في حرب ضده، بدءا من مبابي نفسه الذي لا يفكر في أي صدام مع قادة النادي الباريسي.





وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي ريال مدريد لم يفقدوا الأمل تماما، ويراهنوا على أن كل شيء من الممكن أن يتغير، وأن يسمح النادي الباريسي للاعبه بالرحيل، وبالتالي فتح باب التفاوض قبل نهاية فترة الانتقالات في 31 أغسطس الجاري.



