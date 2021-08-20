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عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:09 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن صفقة انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ريال مدريد، عالقة أمام أكثر من رهان.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو، في تقرير لها أن إدارة باريس سان جيرمان لديها موقف واضح، وهو أنها لن تبيع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابعت الصحيفة، أن النادي الملكي يخشى استمرار مبابي لنهاية عقده بنهاية الموسم الجاري، ما سيجعله يستسلم أمام ضغوط مسؤولي النادي الباريسي من أجل التوقيع على عقد جديد، ما سيكون ضربة قاسية للعملاق المدريدي وجماهيره.

وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد يعلم تمامًا أن صفقة التعاقد مع مبابي معقدة للغاية، وتكاد تكون مستحيلة، لأن باريس سان جيرمان ليس ناديا صغيرا، ولا يريد أحد الدخول في حرب ضده، بدءا من مبابي نفسه الذي لا يفكر في أي صدام مع قادة النادي الباريسي.

وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي ريال مدريد لم يفقدوا الأمل تماما، ويراهنوا على أن كل شيء من الممكن أن يتغير، وأن يسمح النادي الباريسي للاعبه بالرحيل، وبالتالي فتح باب التفاوض قبل نهاية فترة الانتقالات في 31 أغسطس الجاري.

وأتمت الصحيفة، أنه إذا لم تتم الصفقة هذا الصيف فلن تكون مأساة، لأن مسؤولي ريال مدريد يثقون بشكل كبير، في قدرة مبابي على تحمل الضغط الباريسي، وسيرفض جميع العروض لتجديد عقده، بداعي أن رغبته في ارتداء قميص الميرينجي تفوق كثيرا اقتناعه بالاستمرار مع باريس سان جيرمان.

الكلمات المفتاحية

مبابى ريال مدريد الدوري الاسباني

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