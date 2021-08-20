مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد





عقد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان اجتماعا مع كيليان مبابي مهاجم الفريق الباريسي لحسم مستقبله مع النادي في الموسم الجاري بعد ارتباط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد.

وحسبما أفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن مبابي أبلغ الخليفي في اجتماع بينهما دار يوم الإثنين الماضي، رغبته في الرحيل هذا الموسم.





و ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن مبابي حرص على تذكير رئيس النادي الباريسي بوعد قديم، عندما اتفقا سويا عند انضمامه لسان جيرمان في صيف 2017 قادما من موناكو، بأنه لن يعرقل رحيله في المستقبل.

وأشارت التقارير إلى أن الخليفي أكد لمبابي، أنه لن يسمح له بالرحيل هذا الصيف، لذا فإن العملاق الباريسي مهدد بفقدان هدافه الشاب مجانا بانتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية إلى أن مبابي يتم تجهيزه بالفعل ليكون قائدا للفريق، لكن من الواضح أن هذا لن يحدث في ظل تواجد الثنائي نيمار جونيور وليونيل ميسي.



