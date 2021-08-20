الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع خليفة موسيماني

كشف مسئولو النادي الأهلي حقيقة ما تردد بشأن التفاوض مع على ماهر، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، لتولى القيادة الفنى للفريق الأحمر خلفًا للجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى.

ونفى مسئولو الأهلي تلك الأنباء منتقدًا من يتداول هذه الأخبار غير الصحيحة، مؤكدًا أنهم يحاولون تصدير الأزمات للفريق قبل مبارياته المتبقية وتعكير صفو العلاقة مع النادي البورسعيدي.





وشدد مسئولو الأهلي أنه لم يتم التفاوض اطلاقا مع على ماهر مدرب المصري، كما لم يتم ترشيحه للتواجد في الجهاز المعاون لبيتسو موسيماني كما تردد.





يذكر أن النادى الأهلى سوف يلتقى مع فريق المصرى البورسعيدى يوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساء.



