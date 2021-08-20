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الزمالك يحسم ملف عودة نجومه

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:34 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادى الزمالك على اللاعبين العائدين من الإعارة في الموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي الزمالك أبلغ جميع المعارين بالعودة مرة أخرى لصفوف نادى الزمالك، عقب نهاية الموسم الجاري، والذي ينتهي في الأسبوع المقبل، وذلك لحسم مصيرهم سواء بالبقاء مع الزمالك أو إعادة التسويق.

وأكدت التقارير أن الجهاز الفني للزمالك استقر على عودة مصطفى فتحي المعار لصفوف سموحة، وكذلك محمد أوناجم الذي تمت إعارته هو الآخر إلى الوداد المغربي.

و سيتم إعادة تقييم كل من عمر السعيد وكريم بامبو، ويظل موقف محمد صبحي حارس المرمى المعار إلى الاتحاد السكندري غير واضح في ظل رغبة الحارس في المشاركة بالمباريات.

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