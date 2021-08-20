مصرع سائق توك توك بطعنات بالرقبه في الدقهلية

لقى شاب 17 عاما مصرعه إثر اصابته بجروح طعنات نافذه على طريق برقين طرانيس دائرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.



وتكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة السنبلاوين، جهودها لكشف غموض العثور على جثة سائق توك توك عثر عليه غارقا فى دمائه.



تلقى اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى السنبلاوين العام (سيف. إ. س) ١٧ سنة، سائق توك توك جثة هامدة وبه إصابات بالغة وطعنات فى الرقبة وفى أجزاء متفرقة من جسده.



وأشارت التحريات الأوليه الي أن دافع القتل هو سرقة التوك توك الذى يعمل عليه الشاب من أجل أكل العيش.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة السنبلاوين، وجارٍ العرض على النيابة العامة.