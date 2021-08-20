Advertisements

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 20-8-2021

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 08:42 ص
بوابة الفجر
Advertisements
سجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، في السوق المحلية، وخاصة محافظة الدقهلية، 21 جنيهًا في المزرعة، وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا.

ماهي أسعار الدواجن اليوم ؟

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء، بين 22- 24 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدي 45 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار البط اليوم، عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن شهريًا.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 3 و4 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلي، من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وسجلت أسعار الرومي اليوم 50 جنيهًا للكيلو في السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويًا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومي، نظرًا لأن الإنتاج المحلي منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

ما هو حجم إنتاج مصر من الدواجن ؟

ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

الكلمات المفتاحية

الدواجن اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن الان اسعار الدواجن

أخبار تهمك

حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 9 ساعات

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ حوالي 4 ساعات

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع خليفة موسيماني

منذ أقل من ساعتين

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم السبت 7-8-2021 في السوق المحلي

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 8-8-2021

أسعار بورصة الدواجن اليوم فى اليوم الاثنين 9-8- 2021

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10-8-2021 في الأسواق

أسعار بورصة الدواجن اليوم اليوم الأربعاء 11-8- 2021

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 13-8-2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
07:39 ص

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

07:09 ص

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

09:05 م

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

05:43 ص

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان