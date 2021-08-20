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أمريكا أجلت 3000 شخص من أفغانستان في ٢٤ ساعة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة أجلت نحو ثلاثة آلاف شخص من مطار كابل بأفغانستان، أمس الخميس.
وأضاف المسؤول في تقرير اعلامي اليوم الجمعة: "قامت الولايات المتحدة بإجلاء حوالي 3000 شخص من مطار حامد كرزاي الدولي في 16 رحلة بطائرات من طراز سي -17" ، مضيفا أن قرابة 350 منهم مواطنون أمريكيون.

وأوضح: "من بين الأشخاص الإضافيين الذين تم إجلاؤهم أفراد عائلات مواطنين أمريكيين، ومتقدمون للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة وأسرهم، وأفغان عرضة للخطر".

وأشار إلى أن مجمل عدد من أجلاهم الجيش منذ 14 أغسطس/ آب بلغ نحو تسعة آلاف.

إلى ذلك أعلن حلف الأطلسي أنه تم إجلاء أكثر من 18 ألفا من مطار كابل منذ الأحد الماضي.

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مطار كابل امريكا افغانستان

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