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السبت.. سميحة أيوب وسهر الصايغ ضيفا عمرو الليثي في "واحد من الناس"

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يلتقي الاعلامي الدكتور عمرو الليثي في العاشرة مساء السبت المقبل من برنامج واحد من الناس بأسرة مسلسل  الطاووس والذي اثار ضجة قبل وبعد عرضه ، ويرون ذكريات ومشاهد وأحداث لايعرفها أحد عن المسلسل الذي فجر اهم واخطر القضايا الاجتماعية

ويستضيف الليثي الفنانة الكبيرة والقديرة سميحة ايوب ، والفنانة الموهوبة سهر الصايغ
، و المخرج ومدير التصوير رؤوف عبد العزيز

وتكشف سيدة المسرح العربي سميحة ايوب كواليس خاصة عن العمل ومشهد الاغتصاب ووفاة والدها باحداث المسلسل ورأيها في الدراما المصرية واسرار خاصة عن مسيرتها المهنية الرائعة 

كما تكشف النجمة الشابة سهر الصايغ كواليس خاصة عن المسلسل واسباب موافقتها علي اداء شخصية امينة ، وايضا كيف استطاعت الجمع بين الفن والطب " طبيبة اسنان " ومشاركتها وهي صغيرة بفوازير عمو فؤاد والفجالة واهم محطة " ام كلثوم " والعديد من الاعمال الرائعة ومفاجاة الحلقة قيام سهر الصايغ بالغناء
 
كما يكشف المخرج رؤوف عبد العزيز اختياره لتلك القضايا الشائكة بمسلسل الطاووس وظاهرة الاغتصاب والتحذير من خطورتها  والعقوبات علي الجاني 

كما يلتقي في الفقرة الثانية بالنجمة سنتيا خليفة التي تحكي عن تجاربها مع الدراما المصرية ، وبخاصة مع الفنانة يسرا ، وهل تعرضت للخيانة في الواقع ، ومفاجاة الحلقة غناء سنتيا بالفرنسية

انتظرونا في حلقة النجوم والذكريات الحلوة 
مع عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة في العاشرة مساء السبت المقبل

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