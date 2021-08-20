







تظلمات الثانوية العامة 2021.. وزير التعليم يعلن عن موعد تفعيل الرابط الالكتروني









أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تستعد لتفعيل رابط إلكتروني من أجل تظلمات الثانوية العامة 2021، حيث يمكنكم قبول طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة، عصر يوم السبت الموافق 21 أغسطس وسيستمر حتى 13 سبتمبر 2021، لمدة 7 ايام.

وأضاف وزير التربية والتعليم: "الرابط الإلكتروني الخاص بتظلمات الثانوية العامة 2021 لطلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا".

وتابع شوقي: "سوف يتسلم طالب الثانوية العامة نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح".





وسوف نتقبل طلبات إعادة فحص إجابات الثانوية العامة مجانا هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب.









تظلمات الثانوية العامة 2021.. وزير التعليم يعلن عن موعد تفعيل الرابط الالكتروني







