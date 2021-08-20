حفل تامر حسنى بالساحل حصريا على شاشة "المحور"









تعاقدت قناة المحور ووكيلها الاعلانى شركة MwM على تسجيل و إذاعة اضخم حفل غنائى لنجم الجيل تامر حسنى على المسرح الرومانى بالساحل الشمالى ، عبر شاشة المحور ، كما ستقوم القناة بتصوير و انتاج الحفل تليفزيونيا .









و يذكر ان النجم تامر حسنى، اجرى بروفات مكثفة مع فرقته الغنائية استعداد للأغنيات التى من المقرر أن يشدوا بها الليلة أثناء الحفل الجماهيرى .





ونشر تامر حسني على صفحته الرسمية بموقع انستجرام فيديو من تحضيرات الحفل، وكتب عليها قائلا :"من تحضيرات الحفل الجماهيري الثاني لي بالساحل الشمالى، الحفل اللي بفتتح فيه للمرة الثانية المسرح المصري الروماني العظيم بمارينا بعد توقف سنوات وأتمنى استمرار المسرح وإقامة العديد من الحفلات عليه لإنه حقيقي هو مسرح عظيم".



