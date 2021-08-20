Advertisements

العفو الدولية تتهم "طالبان" بارتكاب جرائم عرقية

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 09:27 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


قالت منظمة العفو الدولية إن مسلحي حركة "طالبان" قتلوا تسعة رجال من عرقية الهزارة بعد سيطرتهم على ولاية غزنة في أفغانستان الشهر الماضي، داعية إلى إطلاق تحقيق أممي في هذه الجرائم.
وذكرت المنظمة أن شهود عيان قدموا روايات مروعة عن عمليات القتل التي وقعت بين 4 و6 يوليو الماضي في قرية مندراخت بمديرية مالستان، حيث قتل مسلحو طالبان ستة من الرجال بالرصاص، وتعرض ثلاثة للتعذيب حتى الموت، من بينهم رجل خنق بوشاحه وقطعت ذراعه.

وأشارت إلى أن "عمليات القتل الوحشية هذه من المحتمل أن تمثل جزءا صغيرا من إجمالي عدد القتلى الذي تسببت فيه طالبان حتى الآن، حيث قطعت الحركة خدمة الهاتف المحمول في العديد من المناطق التي استولوا عليها مؤخرا، وتتحكم في الصور ومقاطع الفيديو التي يتم مشاركتها بعد ذلك من هذه المناطق".

ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى "تبني قرار طارئ يطالب طالبان باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان سلامة جميع الأفغان، بغض النظر عن خلفيتهم العرقية أو معتقداتهم الدينية".

وقالت: "يجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إطلاق تحقيق لتوثيق وجمع وحفظ الأدلة على الجرائم المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء أفغانستان"، مشيرة إلى أن "هذا أمر بالغ الأهمية لمكافحة الإفلات من العقاب الذي لا يزال يؤجج الجرائم الجسيمة في البلاد".

الكلمات المفتاحية

طالبان جرائم عرقيه العفو الدوليه

أخبار تهمك

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 26 دقيقة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع خليفة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 10 ساعة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 13 ساعة

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موضوعات متعلقة

العفو الدولية تطالب بمحاكمة قائد جيش ميانمار

مقتل 7 جنود أفغان والعشرات من مسلحي "طالبان" بمعارك شمالي البلاد

أفغانستان: مخاوف ن حرب طائفية بين طالبان والشيعة

مقتل 50 شرطيا أفغانيا في اشتباكات مع طالبان

أفغانستان: فرار الآلاف مع توغل طالبان في إقليم غزنة

أفغانستان: انفجار قنبلة في مسجد.. ومقتل 3 أشخاص

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:20 ص

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

07:39 ص

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

09:05 م

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

05:43 ص

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

07:09 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان