مسرحية "زقاق المدق" قريبا بالإسكندرية





يستعد مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية لعرض مسرحية "زقاق المدق" رائعة الكاتب الكبير وأديب نوبل نجيب محفوظ، ، في الانطلاقة الاولي للوجه الجديد عبد الرحمن عزت لعرض، حيث يجسد عبد الرحمن شخصية "سعيد" ابن السيد علوان وهو شاب طموح لكنه ‏ليس على وفاق دائما مع والده، ويمر الدور بتطورات درامية طوال أحداث المسرحية‎. ‎





وتقدم المسرحية برؤية عصرية لم يسبق تناولها او تقديمها من قبل حيث العلاقات الانسانية المتشابكة والصراع بين الطموح والرضا ‏والعاطفة والعقل والكرامة والحب فى اطار كوميدى غنائى استعراضى مع الاستعانة بكل التقنيات الحديثة واساليب الابهار العالمية‎.





ويعد عبد الرحمن عزت من الوجوه الشبابية الصاعدة بقوة، حيث وقع الاختيار عليه للمشاركة فى المسرحية بعد إجراء عدد من الاختبارات فى المسرح، وأشاد بموهبته القائمين على العمل، ‏ما حمسه لخوض التجربة على خشبة المسرح بجانب كبار النجوم.





وقال مخرج العرض عادل عبده إن الوجه الجديد عبد الرحمن عزت يمتلك موهبة متميزة ‏وسوف يشق طريقه الى النجومية قريبا، موضحاً ان مشاركته في المسرحية تعد أولى خطواته فى عالم الفن، ولفت إلى أن المسرحية يقدمها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية عن ‏رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، ورؤية درامية وأشعار محمد الصواف وإخراج واستعراضات عادل عبده‎.‎



