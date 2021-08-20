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مسرحية "زقاق المدق" قريبا بالإسكندرية
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 09:30 ص
الفجر الفني
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يستعد مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية لعرض مسرحية "زقاق المدق" رائعة الكاتب الكبير وأديب نوبل نجيب محفوظ، ، في الانطلاقة الاولي للوجه الجديد عبد الرحمن عزت لعرض، حيث يجسد عبد الرحمن شخصية "سعيد" ابن السيد علوان وهو شاب طموح لكنه ليس على وفاق دائما مع والده، ويمر الدور بتطورات درامية طوال أحداث المسرحية.
وتقدم المسرحية برؤية عصرية لم يسبق تناولها او تقديمها من قبل حيث العلاقات الانسانية المتشابكة والصراع بين الطموح والرضا والعاطفة والعقل والكرامة والحب فى اطار كوميدى غنائى استعراضى مع الاستعانة بكل التقنيات الحديثة واساليب الابهار العالمية.
ويعد عبد الرحمن عزت من الوجوه الشبابية الصاعدة بقوة، حيث وقع الاختيار عليه للمشاركة فى المسرحية بعد إجراء عدد من الاختبارات فى المسرح، وأشاد بموهبته القائمين على العمل، ما حمسه لخوض التجربة على خشبة المسرح بجانب كبار النجوم.
وقال مخرج العرض عادل عبده إن الوجه الجديد عبد الرحمن عزت يمتلك موهبة متميزة وسوف يشق طريقه الى النجومية قريبا، موضحاً ان مشاركته في المسرحية تعد أولى خطواته فى عالم الفن، ولفت إلى أن المسرحية يقدمها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، ورؤية درامية وأشعار محمد الصواف وإخراج واستعراضات عادل عبده.
ومسرحية "زقاق المدق" بطولة دنيا عبد العزيز ، محسن محيى الدين ، امل رزق ، نهال عنبر، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت ، ، كريم الحسينى عبد الله سعد ، مراد فكرى ، احمد صادق ، حسان العربى ، سيد عبد الرحمن ، مروة نصير ، عصام مصطفى، احمد شومان ، عبد الرحمن عزت، ابراهيم غنام هانى عبد الهادى صابر رامى، تصميم ديكورمحمد الغرباوى، ملابس وازياء مروة عودة ، موسيقى والحان احمد محيى، توزيع موسيقى ديفيد داوود، مشاهد سينمائية وجرافيك ضياء داوود، فيديو مابينج رضا صلاح ، خدع مسرحية ايهاب جمعة، مخرج منفذ وليد طه، وليد صلاح، مساعدو الاخراج احمد يونس ، محمود كامل، ايهاب علوان ، ابراهيم ابو النجا، احمد الصواف ، مدير انتاج امل حبيب ، انتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة صلاح لبيب، ويقدم العرض خلال النصف الثانى من شهر اغسطس على مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية.
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