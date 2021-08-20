مصر تساهم في حل أزمة الكهرباء بلبنان برعاية أمريكية

تعمل مصر على مساندة لبنان على مدار الفترة الماضية، وبدأت في التدخل من أجل حل أزمة الكهرباء التي تسيطر على لبنان حاليا، ضمن أدوارها الداعمة في حل مشكلات المنطقة العربية.



ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، فيما تراجعت تدريجيًا خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميًا.



إلى ذلك، لم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها إلى التقنين أيضًا، لتغرق العديد من المناطق في كافة أنحاء البلاد في العتمة، وتشل العديد من القطاعات الحيوية أيضا.





خطة أمريكية بمساعدة مصر

وفي الساعات الأخيرة، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغت الرئيس ميشال عون بوضعها خطة تشمل الأردن وسوريا ومصر لمساعدة بلده في احتواء أزمة الطاقة الكهربائية التي يعاني منها حاليا.



وذكرت الرئاسة البنانية على حسابها في "تويتر" أن عون تلقى اتصالا هاتفيا من سفيرة الولايات المتحدة لدى بيروت، دوروثي شيا، أبلغته خلاله بـ"قرار الإدارة الأمريكية بمساعدة لبنان في استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا عن طريق الغاز المصري".



والخطة تقضي بتسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا إلى شمال لبنان، والمفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز.



الأردن تدعم إيصال الغاز للبنان

ومن جانبها، قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن المهندسة، هالة زواتي، إن الملك عبد الله الثانى أكد أن الأردن سيعمل مع الشركاء والأصدقاء من أجل مساعدة لبنان.





وردًا على سؤال حول إمكانية تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن وبالغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، قالت الوزيرة زواتي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إن مساعدة لبنان والشعب اللبناني الشقيق كان في مقدمة المواضيع التي طرحها الملك عبد الله الثانى خلال زيارته الاخيرة للولايات المتحدة ومباحثاته واتصالاته الدولية والاقليمية المستمرة، مؤكدة استعداد الأردن لتقديم كل الدعم الممكن للبنان وتزويده بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية وإيصال الغاز المصري عبر الأردن وسوريا للأشقاء في لبنان.



وقالت الوزيرة الأردنية إنه جرى بحث هذه المواضيع بشكل مكثف مع الاشقاء في لبنان ومصر وسوريا ومع الولايات المتحدة ومع شركاء الأردن في المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة. مؤكدة ان البحث مستمر في سبل تحقيق ذلك، "وسنقوم بكل ما نستطيع لمساعدة اشقائنا".