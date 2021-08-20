ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة القادمة

يعتلي محمد شريف مهاجم الأهلي صدارة قائمة هدافي بطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021، قبل مباريات الجولة 32 حيث يلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي والزمالك مع سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة.

ويأتي أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المنتقل حديثا لنادي ألتاي سبور على سبيل الإعارة في المرتبة الثانية بقائمة الهدافين برصيد 15 هدفا، بينما يحتل المغربي أشرف بن شرقي المركز الثالث برصيد 13 هدفا.





وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-





1- محمد شريف الأهلي 19 هدفًا.

2- أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 15 هدفًا.

3- أشرف بنشرقي الزمالك 13 هدفًا.

4- مصطفى فتحي سموحة 12 هدفًا.

5- عمر كمال المصري البورسعيدي 12 هدفًا.

6- كريم بامبو البنك الأهلي 11 هدفًا.

7- أحمد علي البنك الأهلي 11 هدفًا.

8- فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11 هدفًا.