Advertisements

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة القادمة

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يعتلي محمد شريف مهاجم الأهلي صدارة قائمة هدافي بطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021، قبل مباريات الجولة 32 حيث يلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي والزمالك مع سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة.
ويأتي أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المنتقل حديثا لنادي ألتاي سبور على سبيل الإعارة في المرتبة الثانية بقائمة الهدافين برصيد 15 هدفا، بينما يحتل المغربي أشرف بن شرقي المركز الثالث برصيد 13 هدفا.

وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-

1- محمد شريف الأهلي 19 هدفًا.
2- أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 15 هدفًا.
3- أشرف بنشرقي الزمالك 13 هدفًا.
4- مصطفى فتحي سموحة 12 هدفًا.
5- عمر كمال المصري البورسعيدي 12 هدفًا.
6- كريم بامبو البنك الأهلي 11 هدفًا.
7- أحمد علي البنك الأهلي 11 هدفًا.
8- فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11 هدفًا.

أخبار تهمك

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 5 ساعات

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ ساعتين

حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 8 ساعات

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 25 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع خليفة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:20 ص

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

07:39 ص

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

09:05 م

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

05:43 ص

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

07:09 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان