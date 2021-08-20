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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة القادمة
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 09:52 ص
الفجر الرياضي
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يعتلي محمد شريف مهاجم الأهلي صدارة قائمة هدافي بطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021، قبل مباريات الجولة 32 حيث يلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي والزمالك مع سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة.
ويأتي أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المنتقل حديثا لنادي ألتاي سبور على سبيل الإعارة في المرتبة الثانية بقائمة الهدافين برصيد 15 هدفا، بينما يحتل المغربي أشرف بن شرقي المركز الثالث برصيد 13 هدفا.
وإليكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي:-
1- محمد شريف الأهلي 19 هدفًا.
2- أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 15 هدفًا.
3- أشرف بنشرقي الزمالك 13 هدفًا.
4- مصطفى فتحي سموحة 12 هدفًا.
5- عمر كمال المصري البورسعيدي 12 هدفًا.
6- كريم بامبو البنك الأهلي 11 هدفًا.
7- أحمد علي البنك الأهلي 11 هدفًا.
8- فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11 هدفًا.
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