Advertisements

الصحة العالمية تحذر من خطورة "دلتا"

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

حذرت منظمة الصحة العالمية، هذا الأسبوع، من أن البيانات التي قدمتها بعض الدول تشير إلى أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "دلتا" ترفع مخاطر دخول المصابين للمستشفى.
ونقلت مجلة "National Interest" عن المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية، د. ماريا فان كيرخوف، قولها إنه "من ناحية الشدة، رأينا بعض الدول تشير إلى مخاطر متزايدة من دخول المستشفى للأشخاص المصابين بالمتغير دلتا".

وأضافت:" ولكن لم نر ذلك يُترجم إلى زيادة في الوفيات".

ولفتت فان كيرخوف إلى أن المتغير دلتا خطير بشكل خاص على من يعانون ظروفا صحية خاصة، كالسمنة والسكري وأمراض القلب.

وقالت: "عوامل الخطر بالنسبة للمرض الشديد والموت هي ذاتها".

وأوضحت: "إذا كانت لديك حالة ضمن ما ذكر، بغض النظر عن عمرك، أنت في خطر متزايد من دخول المستشفى".

ومتغير "دلتا"، الذي اكتشفه العلماء لأول مرة في الهند الخريف الماضي، انتشر بسرعة في أكثر من مائة وأربعين دولة حتى الآن. وبعد تحديده في الولايات المتحدة قبل بضعة أشهر فقط ، أصبح المتغير مسؤولا الآن عن أكثر من 90 بالمئة من جميع حالات الإصابة، حسبما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

واستجابة لمتغير "دلتا" يخطط كبار مسؤولي الصحة في إدارة الرئيس جو بايدن للإعلان عن أن معظم الأمريكيين يجب أن يحصلوا على جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد ثمانية أشهر من التطعيم الكامل. الخطة ، التي يمكن الإعلان عنها في أقرب وقت هذا الأسبوع، ابتداء من سبتمبر أو أكتوبر.

الكلمات المفتاحية

متحور دلتا الصحه العالميه

أخبار تهمك

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع خليفة موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

منذ ساعتين

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة أزمة كهربا وسيد عبد الحفيظ

منذ حوالي 8 ساعات

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

مجزرة في الأهلي.. تعرف على الراحلين عن القلعة الحمراء في الميركاتو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 23 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ حوالي 10 ساعة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الأردن يوقف الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا لمدة أسبوعين

روسيا تعلق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا لمدة أسبوع

لماذا سلالة دلتا هي الأخطر بين عائلة كورونا؟

تحور جديد لكورونا ينذر بموجة وبائية واسعة النطاق تهزم اللقاحات

بعد تحذير الصحة منه.. ما قصة متحور دلتا؟

الصحة: توريد 20 مليون جرعة لقاح سبوتنيك ومثلها من "جونسون" في أغسطس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:20 ص

أول تصريح من الإعلامي وائل الإبراشي بشأن عودته للشاشة

مبابي يكشف للخليفي موقفه من ريال مدريد

07:39 ص

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

09:05 م

عاجل.. وزير التعليم يحذر من تغيير نتائج الثانوية العامة على "السوشيال ميديا"

05:43 ص

عقبة وحيدة أمام مبابي للانتقال لريال مدريد

07:09 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان