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أوباميانغ ولاكازيت ضمن 4 حالات أصيبت بكورونا في أرسنال

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
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اقترب الغابوني بيير ايميريك أوباميانغ، مهاجم فريق أرسنال، من العودة للمشاركة مع فريقه أمام تشيلسي في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وغاب أوباميانغ عن المواجهة الأولى للفريق في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بخسارة "المدفعجية" صفر - 2 أمام برينتفورد، بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو السبب ذاته الذي غاب به زميله الفرنسي أليكساندر لاكازيت عن المباراة.

وذكر أرسنال عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، يوم الخميس، أن أوباميانغ كان قد غاب عن مواجهة برينتفورد بعدما جاءت عينته إيجابية في اختبارات كورونا، لكن الاختبار الأخير جاءت نتيجته سلبية، وبالتالي سيكون قادرا على المشاركة خاصة وأنه يتبع البروتوكول في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم جاهزيته قبل المباراة .

وأضاف النادي الإنجليزي أن لاكازيت الذي جاءت عينته إيجابية في اختبار سابق، لازال في مرحلة التعافي، مؤكدا غيابه عن مباراة تشيلسي.

ويستعد أرسنال لمواجهة تشيلسي يوم الأحد المقبل في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي، حيث كان قد خسر في المرحلة الأولى صفر - 2 أمام برينتفورد، فيما استهل تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وكأس السوبر الأوروبي، موسمه بالفوز على كريستال بالاس 3 - صفر.

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