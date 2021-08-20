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عاجل.. الزمالك يحسم صفقة الموسم

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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حسم نبيل عماد دونجا قائد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز اتفاقه مع مسئولى نادى الزمالك على خطوة التواجد ضمن صفوفه خلال الموسم الجديد.

ولكن كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أنه ما يزال هناك خلافات فى المفاوضات مع إدارة الفريق السماوى.

وعلى الجانب الآخر يحاول مجلس إدارة نادى الزمالك لمحاولة حسم الصفقة فى نهاية الموسم والاتفاق على الأمور المادية مع إدارة الفريق السماوي خلال الفترة المقبلة.

وحال تمسك إدارة بيراميدز بالمطالب المالية سيكون الاتجاه نحو ضم لاعب آخر، وربما يكون مهند لاشين لاعب طلائع الجيش حيث يعتبر هو الأقرب للانتقال إلى صفوف الملكي بعد إنهاء كافة التفاصيل مع اللاعب وناديه وفي انتظار كلمة كارتيرون.

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